Esenyurtta yürek yakan olay

Esenyurt’ta iddiaya göre 4’üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Parkın korkuluklarına çarpan kadına 112 ekipler uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olay, Turgut Özal Mahallesi 50’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre genç kadın 4’üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çoçuk parkına düştü. Önce parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ailesi uzun süre göz yaşı döktü.

Dakikalarca kalp masajı

Olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olan kadına uzun süre kalp masajı yaptı, daha sonra çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis incelemeye başladı

Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parka çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.