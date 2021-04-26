Eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES’ten yaptığı ihbarla kurtarıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi O.K.’nın tabancayla kapıya dayandığı Ö.K., Kadın Destek Uygulaması üzerinden yaptığı ihbar sonrası 3 dakikada gelen polislerin operasyonuyla kurtarıldı. Polisi görünce kaçmaya çalışan O.K. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 16.15 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan O.K. adlı bir kişi, tabancayla eşi Ö.K.’nin kaldığı binaya gelerek kapıya dayandı. Ö.K., eşinin silahla kapıya dayandığını görünce çok korkarak daha önceden cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığı’nın KADES uygulaması butonuna basarak yardım istedi. Kadın, eşinin kapıya geldiğini, silahının olduğunu, kendisine ve çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek polis çağrıda bulundu.

KADES uygulamasından gelen ihbar ile hemen olay yerine geçen emniyet ekipleri, binaya geldiklerinde O.K. adlı kocanın binada olduğunu tespit etti. Zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını fark eden ekipler, zanlıyı kovalayarak yakaladı.

Zanlının evinde yapılan detaylı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha takılı vaziyette 5 fişek, 5 şarjör, 227 fişek ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı sanılan 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan O.K.’nın polisteki sorgusunun sürdüğü kaydedilirken, şüphelinin bugün adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.