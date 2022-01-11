Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşini 28 bıçak darbesi ile öldüren şahsın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi, “Ben yengemi biriyle görmedim” dedi.

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Üner ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

“Ben yengemi biriyle görmedim”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Üner’in kardeşi Turan Üner, “Eşiyle ağabeyimin araları 1 senedir bozuktu. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Yengemin annesi son 6 aydır yanlarındaydı. O ara onların kavgaları da derinleşti. Annesi kızının tarafını tutuyordu. Ağabeyim bana yengemin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bana ‘yengenizi takip edin, hareketlerine bakın’ dedi. Yengem bizim oralı diye takip etmedim. Kimseyle de görmedim. Ağabeyim bana yengemi başka bir erkekle gördüğünü söyledi. Ben de ‘madem gördün niye müdahale etmedin, gidip o muydu diye niye bakmadın’ dedim. Evlendiklerinde araları iyiydi. Çocukları olmuyordu. Ama ben yengemi biriyle görmedim” dedi.

Söz alan sanık Mehmet Üner ise “Kardeşim korktuğu için doğru beyanda bulunmamaktadır” dedi.

“Sanığın aldatma öyküsü çürümüştür”

Söz verilen müşteki avukatı ise “Sanık kardeşinin karısını başka bir erkekle görüp kendisini aradığını söylemiştir. Bu celsede tanığın beyanlarından anlaşıldığı üzere, sanığın aldatma öyküsü çürümüştür. Sanığın suçtan kurtulma ve haksız tahrikten yararlanmaya yönelik savunmasının kabul edilmemesini istiyoruz” şeklinde beyanda bulundu.

Yeniden söz verilen tanık Turan Üner, “Ben yengemi başka bir erkekle gördüm gibi bir şey söylemedim” dedi.

Tanık beyanının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner’in eşini öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner’in elindeki bıçağın ortalama 15 santim olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner’in yapılan muayenesinde 28 adet kesici-delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.