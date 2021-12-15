Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet

Bursa’da, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş’ı (42) bıçaklayarak öldüren Osman Cenk Karataş (44) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112’nci Sokak’ta meydana geldi. Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş’a art arda sapladı. Bıçağın yamulması üzerine başka bir bıçak alan Karataş, eşini bıçaklamaya devam etti. Serpil Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, 16 ACA 914 plakalı otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya- Eskişehir yolu Sera Köprülü Kavşağı’nda yakalandı. Karataş ifadesinde, "Eşimi öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak’ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Bıçağı evde bıraktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra görülen duruşmalarda, İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu’nda yapılan kontroller sonrası, Osman Cenk Karataş’ın akli dengesinin yerinde olup, cezai ehliyetinin bulunduğu tespit edildi.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ’eşe karşı canavarca his saikiyle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Osman Cenk Karataş’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Osman Cenk Karataş bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Serpil Karataş’ın babası Hulki Şentürk ve annesi Nesibe Şentürk, yakınları, taraf avukatları ve kadın derneklerinin temsilcileri salonda hazır bulundu

Mahkeme son sözü sorulan iki çocuk babası Osman Cenk Karataş, “Eşimle üniversite yıllarında tanıştım ve sonra evlenerek Bursa’ya yerleştim. Arabamı, evimi ve iş yerimi onun üzerine yaptım. Son günlerde psikolojik olarak rahatsızdım. Doktora gitmeyi düşünüyordum. Evde yapılan yemeği yemez, verilen limonatayı içmezdim. Beni zehirleyeceklerinden korkuyordum. İyi bir aile babasıydım. Eşimi çok seviyordum. Olayı nasıl geçekleştirdiğime hâlâ inanamıyorum. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Osman Cenk Karataş’a ‘iyi hâl’ ve ‘tahrik’ indirimi uygulamayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.