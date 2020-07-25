banner3088

Eşini ısıran köpeği silahla vurdu

SARIYER’DE BİR KİŞİ EŞİNİ DİZ KAPAĞINDAN ISIRAN KÖPEĞİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ. EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜREN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Eşini ısıran köpeği silahla vurdu

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer’de bir kişi eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü. Eşini hastaneye götüren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Özgürlük Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Can Özula isimli bir kişiye ait ‘Nero’ isimli köpek sokak içerisinde bulunan Ş.E.’yi sol diz kapağından ısırdı. Yaşanan olay üzerine kadın acılar içinde yere oturarak eşi A.E.’ye seslendi. Olayın yaşandığı yere gelen A.E., eşini ısıran komşusunun köpeğini yanındaki silahla vurarak öldürdü. Daha sonra A.E. eşi Ş.E.’yi alarak hastaneye götürürken, köpeğin sahipleri ise yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, köpeğin bakıcıları ise gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra köpeği öldüren A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından köpek kliniğe kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi’ni gelinlik...
Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi’ni gelinlik...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197