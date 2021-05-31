Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı

İstanbul Beylikdüzü’nde tartıştığı eşini silahla öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme suçundan’ 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.
İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2019 yılında yaşanan olay anlatılmıştı. Tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede maktulle sanığın 25 yıldır evli olduklarına ve maktul Ferhat Kırış’ın sürekli alkol aldığına ve eşi sanık Binnaz Kırış’e şiddet uyguladığına yer verilmişti. İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunularak, Binnaz Kırış’ın ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.