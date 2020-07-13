Eşini öldürüp cesedini arabada gezdiren sanığın davasında mütalaa açıklandı

Bahçelievler’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp cansız bedeni ile teslim oluncaya kadar arabada 2 saat gezen Eren Erdoğan’ın davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bahçelievler’de 16 Mart 2019’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Erdoğan’ı silah ile öldüren ve cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan’ın davasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu aktardı. Mütalaada maktul Fatma Erdoğan’ın öldürülmeden önce 155 polis ihbar merkezini arayarak eşinin kendisini esir tuttuğu ve yardım istediği aktarılarak “Görüşmeden 15 dakika sonra sanığın maktulü 2 el ateş ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Maktulün ölmeden önce eşinin arabasında kilitlenerek hürriyetinden yoksun bırakıldığı da mütalaada açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah ya da mermi taşıma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsini talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 16 Mart 2019’da gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatma ile Eren Erdoğan’ın boşanma davasında oldukları açıklanarak olay günü bir alışveriş merkezinde buluştukları anlatılmıştı. Maktul Fatma Erdoğan’ın 155 polis ihbar merkezini arayarak “Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi” şeklinde ihbarda bulunduğu da açıklanmıştı. Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan’ın Fatma Erdoğan’ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede sanığın eşinin cansız bedeni ile arabada bir süre gezdiği ve daha sonra teslim olduğu belirtilmişti. İddianamede Eren Erdoğan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ 10 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah ya da mermi taşıma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istenmişti.