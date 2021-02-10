Eşini sokak ortasında vuran sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası

Arnavutköy’de tartıştığı eşini av tüfeği ile vurarak öldüren sanık Veysi Çelik’in yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığı ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Arnavutköy’de tartıştığı eşini sokak ortasında av tüfeği ile vuran sanık Veysi Çelik’in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Veysi Çelik, müştekiler Hasibe Çelik ile Abdurrahman Çelik ve tarafların avukatları hazır bulundu. Maktul Hatice Çelik’in ailesinin avukatı Belma Eren İlbay duruşmadaki beyanında, “Sanığın eylemi tasarlayarak kasten eşi öldürmedir. Cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Hasret Adıgüzel ise beyanında, sanığın haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını ve tutuklu kalmasını talep etti.

“Eşimi kasten öldürmedim”

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Veysi Çelik, “Pişmanım. Eşimi kasten öldürmedim. Hepsi eşimin ailesi yüzünden oldu” şeklinde konuştu.

Sanık Veysi Çelik’i ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezasında iyi hal indirimi uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Haziran günü saat 09.00 sıralarında Arnavutköy’de Hatice Çelik isimli kadının silahla öldürülmüş vaziyette olduğunun kollukça görülmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Veysi Çelik’in ailesiyle görüşmesinden dolayı tartışmalar yaşadığı eşi olan maktul Hatice Çelik’i av tüfeği ile vurduğu kaydedilmişti. İddianamede, olay üzerine oğlu olan müşteki İ.Ç.’nin evden aşağıya inerek maktul Hatice Çelik’in yanına geldiği, şüphelinin yeğeni olan S.Ç.’nin kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen şüphelinin yerde yatan Hatice Çelik’e tekrar ateş ettiği belirtilmişti.

Şüphelinin olay yerinden kaçtığının anlatıldığı iddianamede, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.