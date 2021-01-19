Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi ‘cinsel saldırı’dan hakim karşısına çıktı

Maltepe’de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan mağdur kadın, “Saçlarımdan tutarak tuvalete götürdü. Kafamı duvarlara vurdu. Boğazımı sıktı. ‘Seni burada öldüreceğim’ dedi. Sonrasında bana cinsel saldırıda bulundu” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Maltepe’de bir kafede 20 Kasım 2020 tarihinde 23 yaşındaki Z.Y.’ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K.’nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K., cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Z.Y. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık U.K. evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sanık savunmasında, “Daha önceden birlikte çalıştığımız için mağdur Z.Y.’yi tanırım. Arkadaşım olur. Olay günü akşam saatlerinde mağdur Z.Y. ile birlikte kafeden çıktık. Part-time olarak işe başladığım kafeye gittik. Pandemi nedeniyle mekanlar kapandığı için havalar da soğuk olduğu için burada oturabileceğimizi düşündüm. Arkadaşım Ö.K. ve mağdurla birlikte içeri girdik. Sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Daha sonra Ö.K. kalkacağını söyledi. O kalktıktan sonra biz Z.Y. ile birlikte oturup sohbet edip, alkol almaya devam ettik. Ö.K ile Z.Y. sevgili oldukları için bu konuda konuştuk. Daha sonra mağdur duygu değişimleri yaşamaya başladı ve sevgilisi hakkında küfür ederek ‘beni burada bıraktı gitti, beni sahiplenmiyor’ şeklinde söylenmeye başladı. Bana da sert bir dille tepki vermeye başladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım” dedi.

“Masadaki bardağı kafamda patlattı”

Sanık savunmasının devamında, “Masada duran bardağı kafamda patlattı. Ben kalkıp o sinirle boynundan veya saçından tutarak Z.Y.’yi lavaboya götürdüm. Yüzüm kandan görünmüyordu. İkimiz de çok sinirlenmiştik. O çığlık atıyordu. Ben sinirlenmiştim. ‘Sen niye bardağı yüzümde patlattın’ diyerek ona vurmaya başladım. Tokat attım, yumruk attım. Z.Y.’yi tuttum, aynaya baktım. ‘Karakola gideceğiz, birbirimizden şikayetçi olacağız’ dedim. Bu sırada beni sakinleştirmeye çalıştı. Elimi yüzümü yıkamaya yardımcı oldu. Biraz daha sakinleşmiştim” diye konuştu.

“Kendisini darp ettim ama cinsel saldırıda bulunmadım”

Daha sonra birbirlerini sarıldıklarını anlatan sanık, “Sakinleştikten sonra çıkmaya karar verdik. Ben kesinlikle Z.Y.’yi orada zorla tutmadım. Mağduru darp ettiğim doğrudur, boğazını da sıkmış olabilirim. Ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum. ‘Seni de öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim’ sözünü kullanmadım” diyerek cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddiaları da kabul etmediğini söyledi.

Bunun üzerine söz verilen mağdur Z.Y. ise, “Sanık olay günü çalıştığım kafeye geldi. ‘Akşam için planın var mı, iş çıkışı kafeye gidelim, oturalım’ dedi. Akşam 20.00 sıralarına doğru sanık beni aradı. Ben de ikimizin yalnız olacağını duyunca eski erkek arkadaşım Ö.K’yı aradım. Sanığın beni davet ettiğini söyledim. Tek gitmeyeyim diye o da geldi” dedi.

“Sarılıp öpmeye çalıştı”

Akşam sanıkla birlikte kafeden çıktıklarını başka bir kafeye gittiklerini anlatan mağdur kadın, “Sanık ve arkadaşım Ö.K. ile birlikte bir saat kadar oturduk. Alkol aldık, minimum düzeyde içtik. Ö.K. işi olduğu için kalktı. Ben de ‘kalkacağım’ dedim. Ama sanık bana ‘sen biraz daha otur, ben seni bırakırım’ dedi. Tekrar oturmaya devam ettik. Benim midem bulanmıştı alkolden, içmeyi bırakmıştım. Sonra sanık birden bana asılmaya başladı. ‘Çok güzelsin, akıllısın’ gibi sözler söyledi. Ben de benimle bu şekilde konuşmaması için ihtar ettim. Ben bir ara tuvalete gittiğimde kapıyı kilitlemiş. Oturduğumuz sırada benim üstüme doğru geldi. Sarıldı, öpmeye çalıştı. Ben kendisini ittim ancak beni dinlemedi” diye konuştu.

“Taciz ederken vurmaya devam etti”

Masada bulunan bardağı sanığın kafasında kırdığını söyleyen Z.Y., “Sanık çok sinirlendi. Saçlarımdan tutarak tuvalete götürdü. Tuvalette beni dövdü. Kafamı duvarlara vurdu. Boğazımı sıktı. ‘Seni burada öldüreceğim’ dedi. Beni taciz etti. Taciz ederken bana vurmaya devam etti. Bana kapının kilitli olduğunu, buradan çıkamayacağımı söyledi. Ben de sakinleştirip, huyuna gitmeye çalıştım. Sonrasında beni bıraktı. Tekrar oturduğumuz yere geldik. Koltuğun üzerindeki kanları sildik. Bana karakola gitmeyi teklif etti. Beni oradan çıkartsın diye kabul etmedim çünkü ailemin duymasını istemediğimi söyledim. Çok korkmuştum” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2020 tarihinde U.K.’nin Z.Y.’yi Maltepe’de bir kafeye çağırdığı, Z.Y.’nin de bunu kabul ederek bir arkadaşı ile kafeye gittiği anlatıldı. Kafeden diğer müşterilerin de gitmesiyle Z.Y. ile U.K.’nın baş başa kaldığı, U.K.’nın gitmek isteyen genç kadına kalması için ısrar ettiği, gitmek için ayağı kalkan kadını kendisine doğru çektiği, Z.Y.’nin de kurtulmak için masadaki bardakla U.K.’nın kafasına vurduğu belirtildi. U.K.’nın buna kızarak saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ederek boğazını sıktığı, ’seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim’ diyerek tehdit ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanık U.K.’nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.