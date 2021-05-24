Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda eski eşi Nermin U.’ ya sokak ortasında kurşun yağdırıp ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı silahla yakalanan Mahir. A’nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi
banner3909

Beyoğlu’nda eski eşi Nermin U.’ ya sokak ortasında kurşun yağdırıp ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı silahla yakalanan Mahir. A’nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Nermin U. (45) iddiaya göre, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Mahir A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuş ve ağır yaralanmıştı. Nermin U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahir A. ise olay yerinden kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Mahir A. gece saatlerinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Silahla yakalanan Mahir. A’nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten Mahir A. bugün adliyeye sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eyüpsultan’da yaz kampları başlıyor
Eyüpsultan’da yaz kampları başlıyor
  1. İstanbul

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841