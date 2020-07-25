banner3088

Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi

BAKIRKÖY’DE ESKİ EŞİ RÜYA K.’Yİ DARP EDEN VE DÜN GECE TERK EDİLMİŞ BİR VİLLADA YAKALANAN TARIK K. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI VİLLADA POLİS VE ASKER ÜNİFORMASI SİLAH BULUNURKEN, ARACINDA İSE SAHTE POLİS SİRENİ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ.

Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi

Bakırköy’de eski eşi Rüya K.’yi darp eden ve dün gece terk edilmiş bir villada yakalanan Tarık K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı villada polis ve asker üniforması silah bulunurken, aracında ise sahte polis sireni taşıdığı tespit edildi.

Bakırköy’de 2 yıl önce evlendiği ve 4 ay evli kaldığı Tarık K. tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K. suç duyurusunda bulunarak yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ile anlatmıştı.

Bakırköy Asayiş Büro ve Asayiş Şube İnfaz ekiplerinin çalışması sonucu Tarık K. dün gece saatlerinde Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklanırken yakalanmıştı. Şüpheli eski eş gözaltına alınırken, ev içerisinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflajın ele geçirilme anları polisler tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Ele geçirilen sahte polis ve asker kamuflajları Bakırköy Asayiş Büro Amirliği’nde sergilenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarık K. nöbetçi savcıya ifade vermesi için Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan şüpheli eski kocanın aracında yapılan aramalar da kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın içerisinde sahte polis sireninin bulunduğu görülüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pandemi döneminde evlerinden çıkmayan çocuklar...
Pandemi döneminde evlerinden çıkmayan çocuklar...
  1. İstanbul

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197