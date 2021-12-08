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Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı

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Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal lüks spor otomobiliyle otoyolda aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar oluştu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı
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Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal lüks spor otomobiliyle otoyolda aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar oluştu.

Uzun yıllar Galatasaray’da ve Milli Takım’da oynayan spor yorumcusu Hakan Ünsal’ın, dün akşam saatlerinde Başakşehir’de kendi kullandığı otomobille kaza yaptı. Fenertepe yönündeki bir kavşakta meydana gelen olayda, Ünsal kullandığı aracı ile aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle spor otomobil yolda savrulurken Ünsal, kaza sonrası büyük şok yaşadı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan eski futbolcunun kullandığı otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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