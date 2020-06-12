Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu ileri süren Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 6 AK Parti milletvekilinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Başbuğ’un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazısı gönderildi. Avukatıyla birlikte saat 15.45 sıralarında Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gelen Başbuğ, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veriyor.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE HAKKINDA ‘HAKARET’ SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILAN ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İLKER BAŞBUĞ, TALİMATLA ‘ŞÜPHELİ’ SIFATIYLA İFADE VERMEK İÇİN KARTAL’DAKİ ANADOLU ADLİYESİ’NE GELDİ.
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