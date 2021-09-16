Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığın davasında mütalaa

İstanbul Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanık Cemal Albayrak’ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmanın ardından müşteki Buse Güler, sinir krizi geçirerek sanığa tepki gösterdi.

Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanık Cemal Albayrak’ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Buse Güler ve tutuklu sanık Cemal Albayrak ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cemal Albayrak’ın 20 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki Buse Güler’in yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte olmadığı ve 4’üncü derecede kemik kırığı oluştuğu belirtildi. Sanığın savunmasında, Güler’i tesadüfen gördüğünü söylediğinin anlatıldığı mütalaada, müştekiyi işyeri önünde beklediğine dair kamera görüntülerinin bulunduğu kaydedildi. Mütalaada, sanık Cemal Albayrak’ın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Cemal Albayrak savunmasında, “Öldürmek düşüncesi ile hareket etmedim. Yaşanılan olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki sinir krizi geçirdi

Duruşmada, sanık Cemal Albayrak ile karşı karşıya gelen Buse Güler, duruşma sonrasında sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde, bağırarak salondan çıkan Güler, fenalaşarak yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güler, adliyenin sağlık ünitesine götürüldü. Burada sakinleştirilen Güler, bir süre sonra kendine geldi.

“Artık yıldırıcı cezalar gelsin ki kimsenin canı yanmasın”

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan müşteki Buse Güler, adaletin yerini bulacağını söyleyerek, “Ayakta durduğum için veya güldüğüm eğlendiğim için her şey dört dörtlük, tozpembe değil maalesef. Yüzde 60 şekilde, 4 kurşunla yaralandığım için yüzde 60 şeklinde engelli kaldım. 23 yaşındayım. Psikolojik olarak, ruhen, bedenen hiç iyi değilim. Kısa bir zamanda, omurga kemiğimden riskli bir ameliyata gireceğim. Felç kalma durumum olabilir. Onun dışında daha fıtık ve bağırsak ameliyatlarım devam etmekte olacak. Tek söyleyeceğim, Allah’ım elbet hakkından gelecek. Zaten mütalaa okundu, kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. Hak yerini bulacak, adalete inanıyorum. En başta Allah’a sonra adalete teslim ettim. İnşallah hak yerini bulacak” ifadelerini kullandı.

“Aileler iyi yetiştirsin çocuklarını”

Buse Güler, “Adaletten beklentim ne? Gerçekten o kadar ağır cezalar verilsin ki bugün ben, yarın Ayşe, yarın Zeynep, yarın Tuğçe Yani kadınlar, cinayetler durmuyor. Artık yıldırıcı cezalar gelsin lütfen. Gelsin ki kimsenin, annenin, babanın canı yanmasın. Bu canileri artık durdursunlar. Tek dileğim ve temennim o. Yeter ki yıldırıcı ceza olsun. Artık aileler iyi yetiştirsin çocuklarını. Pohpohlamasınlar, kahraman gibi yayınlamasınlar. Herkesin kızı var, herkes bir kadın hep söylüyorum. Tek diyeceğim şey, ben Allah’a havale ettim. Ben gerçekten eğer ayakta duruyorsam, tek bir söz verdim. Son nefesime kadar davamın arkasındayım çünkü bir kol kırılması değil bu, benim bedenim öldü, yeniden dirildi’’ diye konuştu.

“Yaralamanın Buse’nin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu sabitlendi”

Müşteki Buse Güler’in avukatı ise, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini belirterek, “Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor doğrultusunda, yaralamanın Buse’nin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu da sabitlendi. Esasa ilişkin mütalaa verildi. Esasa ilişkin mütalaada da sanığın kasten insan öldürmeye teşebbüsten cezalandırılması talep edildi, tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüsten cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki duruşmanın tarihi 9 Aralık. O tarihte karar çıkacaktır diye tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mart’ta Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olay anlatılmıştı. Sanık Cemal Albayrak’ın eski sevgilisini bir hastane önünde vurduğuna dair ihbar geldiğinin belirtildiği iddianamede, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede Cemal Albayrak ile Buse Güler’in 4 yıl sevgili olduktan sonra ayrıldıkları, 5 aydır ise görüşmedikleri aktarılmıştı. Sanık Albayrak iddianamede yer verilen ifadesinde zarar verme amacıyla hareket etmediğini söyleyerek, “Aslında kendime sıkacaktım. Bir anlık sinirle korkutmak için ateş ettim, pişmanım” demişti. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.