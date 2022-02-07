Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 16:11
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
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