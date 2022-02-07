Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
ASAYİŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 16:04
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Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.