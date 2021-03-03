Eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’a 6 yıl 3 ay hapis

Uzan Grubu’ndan el konulan lüks yatların satışı sürecinde, haksız yere ödeme yapıldığı iddialarına yönelik eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’ın aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Çalık ve diğer 5 sanığın ‘zimmet’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Uzan Grubu’ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yapıldığı iddiasıyla aralarında eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’ın aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Nazım Barış Çağçağ, İsmail Murat Çağatay, Deniz Bozkurt, Fethi Çalık, Serdal Can ve Beyti Kesim hazır bulundu.

Mütalayaa karşı savunması sorulan Çalık, eski Fon Denetçisi Oğuz Akyüz’ün kendisi hakkında incelemelerde bulunduğunu ancak kendisinde bir eksiklik bulunmadığını söyledi. Çalık “Oğuz Akyüz’ün düzenlemiş olduğu rapor tamamen komplodur. 17-25 Aralık’ta TMSF’de müdür olarak görev aldı. Daha sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ imamı olduğundan dolayı KHK ile görevden uzaklaştırıldı. Danıştay 1. Hukuk Dairesinde de bu raporlar dikkate alınmadan Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan rapor alınması şeklinde karar verildi. TMSF’nin 5 milyar dolar beklentisi vardı. Biz 20 milyar dolar tahsilat sağladık. Tamamen görevimizi ifa ettik. Usulsüz bir işlem yoktur. Beraatımı istiyorum” dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek beraat talebinde bulundular.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fethi Çalık, Deniz Bozkurt, Yaşar Akgün, Serdal Can, Celal Levent Sadıkoğlu, ve Yusuf Adıgüzel’in ‘zincirleme şekilde zimmet’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar Nazım Barış Çağçağ, Beyti Kesim, Murat Saraçoğlu, Hasan Erşen, Ömer Faruk Topuz, Hakan Kemal İmir, İsmail Murat Çağatay hakkında ise yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ‘zimmet’, ‘özel belgede sahtecilik ve ‘banka zimmeti’ suçlarından beraatlarına hükmedildi.