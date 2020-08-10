İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016’da kayyum atanan ve KYK kararıyla TMSF’ye devredilen FETÖ’ye ait Zaman Gazetesi binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Yeni adliye binası için teslim alma ve dönüştürme çalışmaları sürerken "Bakırköy Adliyesi Ek Bina" tabelası binanın girişine asıldı.
Eski Zaman Gazetesi binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor
FETÖ'NÜN KAPATILAN YENİBOSNA'DAKİ ESKİ ZAMAN GAZETESİ BİNASININ BAKIRKÖY ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI OLACAĞI BELİRTİLDİ. BİNAYA "BAKIRKÖY ADLİYESİ EK BİNA" TABELASI ASILDI
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