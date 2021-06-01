‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizi ekibine saldıran şüphelilere dava

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 şüpheli hakkında dava açıldı.

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe’de bulunan bir oteldeki çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanı 3 kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe’de bulunan otelde dizi çekimlerinin yapıldığı, dizi oyuncuları ve ekibin tamamının 29 Kasım 2020 tarihinde otele yerleştikleri anlatıldı. Otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A.’nın kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada, yan odada bulunan Arif Yıldırım (19), Şiyar Altosun’un (20) sinkaflı küfür ettikleri, bunun üzerine müştekilerin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları belirtildi.

Şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın müştekilerin bulundukları odanın kapısını kapatmaları üzerine sinirlenerek odaya girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engelledikleri vurgulandı.

Sesler üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının ikinci kata çıktıkları, şüphelilerden Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık’ın, müştekilere hitaben, “Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz” diyerek tehdit eyleminde bulundukları anlatıldı. Şüphelilerin taşkınlıklarına devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, otel lobisine inan şüphelilerin, lobide bulunan müştekiler Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer’e karşı topluca tehdit eyleminde bulundukları belirtildi.

1 ay sonra tahliye edildiler

Olayın ardından, gözaltına alınan şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun’un ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan tutuklandığı, yaklaşık 1 ay sonra tahliye edildikleri kaydedildi.

13 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın, “zincirleme şekilde hakaret”, “birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs” ve “birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam’ın da “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianame Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.