Esnafa sahte para ile ödeme yapan şahıslar yakayı ele verdi

İstanbul’da bir dükkanda yaptıkları alışverişte sahte para ile ödeme yapan şahıslar polisin takibine alındı. Polis tarafından yakalanan 3 şahsın evinden ve üzerinden 12 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında; 3 bin 345 TL sahte para, 300 Dolar sahte para, 1 adet sahte çek ele geçirildi. Ayrıca şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;9 bin 155 TL sahte para,3 adet sahte çek ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.