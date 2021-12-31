Esnaftan örnek davranış

Esenler’de örnek bir davranış sergileyen esnaf, yolda bulduğu ve piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan bilekliği sahibini ulaştırdı. Sosyal medya üzerindeki bir sayfadan bilekliğine kavuşan genç kadın büyük sevinç yaşadı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Özge Üstünsoy saat 17.00 sıralarında evine dönmek istediği sırada 1015 Sokak’ta 5 çeyrek altından oluşan altın bilekliğini düşürdü. Eve gittiğinde bilekliğinin olmadığı fark eden Üstünsoy, durumu önce eşine bildirdi. Asım Üstünsoy ise bir sosyal medya sayfasına kayıp duyurusunda bulundu. Yoda yürürken altın bilekliği bulan esnaf Alemdar Kapucu, aynı sayfaya bileklik bulduğunu yazdı. Asım Üstünsoy’un eşi Özge Üstünsoy’un tarif ettiği bileklik, kaybolan bileklikle eşleşince esnaf Alemdar Kapucu bilekliği tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Bilekliğine kavuşan Özge Üstünsoy büyük sevinç yaşadı.

“Duygulandım ağladım”

Büyük sevinç yaşayan Özge Üstünsoy, kaybolan altın bilekliği teslim eden esnafa minnettar olduğunu ifade ederek, “Ben sokaktan 17.00 sıralarında geliyordum. Bilekliğimi düşürmüşüm. Farkına varmadım sonra eve çıktığımda ceketimi çıkarınca fark ettim. Her tarafı aradım. Aşağıya indim hemen bulamadım. Sonra eşime haber verdim eşimde sosyal medyadan bir sayfaya yazmamı istedi. Sağ olsun Alemdar abi de görüp bize ulaştı. Değişik bir duygu gerçekten çok üzülmüştüm. Görünce çok sevindim inşallah benim bilekliğimdir dedim. Benim bilekliğim çıktı. Eşimin de hediyesi manevi olarak da değerli benim için duygulandım hatta biraz ağladım” dedi.

“Olması gerekeni yaptım”

Esnaf Alemdar Kapucu, görevini yapmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Akşam saati eve geçmem gerekiyordu. Kaldırımın kenarında gördüm. Altın, gümüş, saatten anladığım için altın olduğunu anladım. Tekrar mağazaya geldim. Esenlerimizin bir sayfası var kaybolan eşyalar, bulunan eşyalar, kaybolan hayvanların bulunduğu müthiş bir sayfa. Oraya detay bildirmeden gerçek sahibini bulabilme adına bileklik bulunmuştur. Kaybedenin bilgisine diye bir paylaşım yaptım. Kaybeden taraf da sayfayı bildiğinden kendisi de paylaşım yapmış. Ben altını hanıma bırakmıştım. Radyo programı için yayınım vardı. Akşam gelmiş komşularımızmış bilekliği tarif edince biz de sahibine vermiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Olması gerekeni yaptım. Aslında bizim örfümüzde adetimizde olması gereken buydu. Böyle öğretildi. İnanıyorum ki birçok insan yapmak isterdi aynısını ayrı bir huzur sevinç” diye konuştu.