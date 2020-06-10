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Etiler’de dernek adı altında kumar oynatılan yere polis baskını

ETİLER’DE LÜKS BİR VİLLA DA KÜLTÜR TURİZM ETKİNLİKLERİ DERNEĞİ ADI ALTINDA KUMAR OYNATILAN YERE POLİS EKİPLERİ MÜŞTERİ KILIĞINDA BASKIN DÜZENLEDİ. OPERASYONDA MÜŞTERİLERİYLE ÖZEL SMS YOLUYLA İLETİŞİM KURAN 76 YAŞINDAKİ N.G’ İSİMLİ ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI. N.G’NİN DAHA ÖNCEDEN DE 12 KEZ KUMARDAN SUÇU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. BASKIN ANI İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.

Etiler’de dernek adı altında kumar oynatılan yere polis baskını

Etiler’de lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatılan yere polis ekipleri müşteri kılığında baskın düzenledi. Operasyonda müşterileriyle özel SMS yoluyla iletişim kuran 76 yaşındaki N.G’ isimli şahıs suçüstü yakalandı. N.G’nin daha önceden de 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. Baskın anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Etiler’de bulunan lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, dernek adı altında kumar oynatan 76 yaşındaki N.G’nin müşterileriyle özel SMS yoluyla haberleştiğini tespit etti. Bunu harekete geçen ekipler, müşteri görünümüyle içeriye girerek 76 yaşındaki N.G’yi suçüstü yakaladı. N.G nin daha önceden 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. İçeride kumar oynayan A.A.A, M.Y, E.İ, A.A, E.S, A.K, 6 şahsa Kumar oynamaktan. N.G. Ve F.Y. isimli şahısla birlikte kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

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