Etiler’de silahlı vale kavgasına ilişkin 3 gözaltı

İstanbul Etiler’de dün akşam saatlerinde komşu iki restoranın valeleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çalışmaların devamında Gökhan Ç. (34) isimli şahsın olaya sonradan müdahil olduğu ve Ümit Ö.’ye ait tabancayı alıp ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Gökhan Ç. de ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.