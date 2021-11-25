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Ev yangını mahalleliyi korkuttu

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde yangın çıktı. İki itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın paniğe yol açtı.

Ev yangını mahalleliyi korkuttu
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde yangın çıktı. İki itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın paniğe yol açtı.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Dere Sokak’ta Cumhuriyet İlkokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, henüz sebebi öğrenilemeyen bir şekilde 3 katlı apartmanın ikinci katında çocuk odasından çıktığı değerlendirilen yangın, bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen iki itfaiye aracı ve yangın söndürme ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.

Yangın, diğer katlara sıçramadan mahallelilerin meraklı bakışları arasında söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Emniyet ekipleri ise yangın mahallinde çevre güvenliğini sağladı.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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