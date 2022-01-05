Evde uyuşturucu serasına polis baskını

Gaziosmanpaşa’da polis ekipleri uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın düzenlendi. Baskında uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapıldığı belirlenen bir adres tespit edildi. Merkez Mahallesi Bahçe Sokak’ta bulunan adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan kontrollerde evin tuvaletinde özel ışıklandırma sistemiyle yetiştirilen 9 Adet Saksılara ekilmiş “marihuana” bulundu. Yapılan aramalarda; 464 Gram Marihuana, 225 Gram Toz Kubar, 32 Gram Kokain, 26 Gram Mdma diye tabir edilen uyuşturucu madde, amonyak, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 7 bin 565 TL para, 3 bin 900 TL sahte para, 4 adet telefon ve 2 adet uyuşturucu madde imalatında kullanılan mor ışık aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli Atakan B., Ufuk Ö. ve Mustafa M. Yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Atakan B.’nin kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranması olduğu öğrenildi.