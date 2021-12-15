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Evden 26 kilo uyuşturucu çıktı

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Evden 26 kilo uyuşturucu çıktı
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri planlı istihbarat faaliyeti kapsamında takip edilen M.K. isimli şüphelinin Çukuryurt Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 26 kilogram uyuşturucu (esrar) maddesi, hassas terazi ve suçtan elde edilen 6 bin TL ele geçirilirken, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. M.K. isimli şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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