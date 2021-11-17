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Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu

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Bursa’nın İznik ilçesinde eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz, evine giren hırsız tarafından silahla vurularak yaralandı.

Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu
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Bursa’nın İznik ilçesinde eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz, evine giren hırsız tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısını açtığında bir anda bir kişi evden çıkarak kaçmaya başladı. Deniz, kaçmaya çalışan hırsıza müdahale etmeye çalışırken aralarda boğuşma yaşandı. Bu sırada hırsız, yanında bulunan silahla Deniz’e ateş açarak kaçtı. Bacaklarından vurulan Deniz, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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