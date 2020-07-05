Eve girmek isteyen hırsız, komşuya yakalandı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Sokağın hareketli olduğu dakikalarda hırsızlık için bir daireyi gözüne kestiren hırsızın fark edilmesi üzerine silahlar çekildi. İddiaya göre hırsızın silah doğrulttuğu komşu ruhsatlı tabancasına davrandı ve iki el ateş açtı.
Boş daireye giren hırsız komşuları hesaba katmadı
Şüphelinin 19 ayrı suçtan sabıkası bulunuyor
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tüm yönleriyle soruşturduğu olayda akşam saatlerinde daireye giren ve kendisini fark eden apartman sakinine silah doğrulttuğu iddia edilen M.K.’nin 19 ayrı suçtan sabıkası bulundu. Ayrıca hırsızlık şüphelisinin silah doğrulttuğunu gördüğü an ruhsatlı tabancasına davrandığını belirten İ.A. ifadesi alınmak üzere en yakın polis merkezine götürüldü. Ekipler olay yerinden incelemelerde bulunurken bekçi ve polis ekipleri sivil vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. M.K’nin levye ile pencereden girdiği dairenin önüne geldiği bisiklette çevredeki vatandaşlar tarafından parçalandı.