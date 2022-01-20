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Evi alev alev yanan vatandaşı "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" diyerek teselli ettiler

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit mahallesinde tek katlı ev alev alev yandı.

Evi alev alev yanan vatandaşı "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" diyerek teselli ettiler
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit mahallesinde tek katlı ev alev alev yandı.

Yangın saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Mezit mahallesinde meydana geldi. Metin Haliloğlu’na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendini zorlukla evden dışarıya atan Haliloğlu, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekipler, alev topuna dönen eve müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar, ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın." ifadesiyle moral verdiler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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