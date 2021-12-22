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Evinde düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde itfaiye ekipleri, haber alınamayan yaşlı bir kadını kapıyı kırarak girdikleri evinde hareketsiz halde buldu. Yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evinde düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde itfaiye ekipleri, haber alınamayan yaşlı bir kadını kapıyı kırarak girdikleri evinde hareketsiz halde buldu. Yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesi’ne bağlı Büyük Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. 82 yaşındaki Z.B.’den bir süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu evin çelik kapısı açıldı. Ekipler yaşlı kadını banyoda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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