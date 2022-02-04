banner4556

Evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalan şahıs yakalandı

banner4664

Eyüpsultan’da yanında kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalan şahıs yakalandı
banner4584

Eyüpsultan’da yanında kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Göktürk Mahallesi Kirazlıyalı Sokak’ta yaşandı. Polise başvuran işadamı S.K, evde 600 bin lirasının çalındığını söyledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parayı çalan kişinin işadamının 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğunu belirledi.

Hırsızlığın ardından Kütahya’ya kaçan Erkan T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Erkan T. ile birlikte toplam 490 bin 707 lira da ele geçirildi. Şüphelinin farklı suçlardan 4 adet kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

banner4336

Zanlının şüphelinin parayı çaldıktan sonra kaçma anları kameraya yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini...
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349