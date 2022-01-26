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Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı

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Edirne’de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı
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Edirne’de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonlarını sürdürüyor. Şüpheli H.P’nin Dilaverbey Mahallesindeki evinin ekipler tarafından 1 ay boyunca takibe alınmasının ardından operasyon düzenlendi.

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Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli H.P. gözaltına alındı.

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