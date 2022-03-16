Evine giren hırsızları dedektif gibi takip etti

Bursa’da girdikleri evin sahibi tarafından fark edildiklerini anlayan 2 kadın hırsız, kaçmaya çalışsa da ev sahibinin dedektifliği sonucu yakayı ele verdi. Polis tarafından gözaltına alınan kadınlardan biri, ’doğuracağım’ diyerek kurtulmaya çalışsa da fayda etmedi. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Filmleri aratmayan olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için kapıyı zorlayarak içeri giren 2 kadın hırsız, ev sahibi Ahmet B. ile göz göze geldi. Kadınlar adamın yakalayamayacağını düşünerek kaçmaya başladı. Ev sahibi ise, gözlerini üzerinden ayırmadığı 2 kadını otomobiliyle takip etmeye başladı. Ahmet B., bu esnada dolmuşa binen 2 kişinin yakalanması için polisten de yardım istedi. Polis ekipleri ile telefon irtibatında olan ev sahibi, otobüsün güzergahı ile alakalı bilgiler verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından duran halk otobüsünden inen şüphelilerden hamile olan Alev Ç. ve Gülistan A. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 2 kadından Alev Ç.’nin, ekip otosuna bindirildiği sırada ’Doğuracağım ben’ diyerek kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Şüpheli 2 kadının 2 gün önce de Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Caddesi üzerindeki sitede bulunan daireden para ve ziynet eşyalarını çalıp gittikleri anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.