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Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinin bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinin bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Yalı Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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