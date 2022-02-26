banner4556

Evinin önünde dolaşıyor diye kediyi vurdu

banner4664

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi bir şahıs, evinin önünde dolaşan bir kediyi pompalı tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülen kedinin felç kalma durumunun olduğu öğrenildi.

Evinin önünde dolaşıyor diye kediyi vurdu
banner4582

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi bir şahıs, evinin önünde dolaşan bir kediyi pompalı tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülen kedinin felç kalma durumunun olduğu öğrenildi.

banner4336

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B. isimli vatandaş, evinin önünde dolaşan kediye pompalı tüfekle korkutmak için ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kedi kanlar içerisinde yerlere yığıldı. Ateş sesleri ile çevredeki vatandaşlar olay yerinde kediyi yaralı halde görünce polis ekiplerine durumu bildirdi. Kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Kedinin omuriliğine isabet eden saçmaların felç riski oluşturabileceği bilgisi kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 23:50
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ödüllü Yazar Salim Nizam: "Ömer Seyfettin’e...
Ödüllü Yazar Salim Nizam: "Ömer Seyfettin’e...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666