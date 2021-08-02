Evlenmek istemeyen genç kız intihara kalkıştı

Şişli’de evlenmek istemeyen genç kız, üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından evlendirilmek istenen Elif (22) isimli genç kız, Iğdır’daki ailesinden kaçarak İstanbul’a geldi. Geceyi arkadaşlarıyla birlikte Maçka Parkı’nda geçiren genç kız, sabah sinir krizi geçirerek arkadaşlarının gözü önünde cadde üzerindeki üst geçitten aşağı atladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

“23 tane kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar o eve”

Görgü şahidi Berk Göçer, “Ailevi sıkıntıları vardı. Iğdır’da şu an ailesi. Ailesiyle görüşmek istiyordu. Atlatmadan önce bana dediği şu, ’23 tane kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar o eve’” dedi.

Göçer, “İntihar girişimi öncesinde de bana dedi ’Zaten ben artık burada yaşamak istemiyorum, benim bir vasfım yok, ümidim yok. Gelecekle ilgili bir planım yok’ diye. Sağlık durumu da şu an nabzı yerindeydi giderken ama vücudunda neler var bilmiyorum. Çünkü 4 buçuk metreden kafa üstü düştü yere. Ben de o anı gördüm. Oradan kolunu attı ve çıkacak sandım. Ama bir anda kafa üstü çakıldı yere” diye konuştu.