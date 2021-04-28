Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

İstanbul Sultangazi’de 5 katlı bir binanın 3. katında bulanan daire çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tam kapanma nedeniyle il dışına çıkmak için hazırlık yapan aile, yangın haberini alınca olay yerine koştu. Gördüğü manzara karşısında olduğu yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
banner3909
banner4318

İstanbul Sultangazi’de 5 katlı bir binanın 3. katında bulanan daire çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tam kapanma nedeniyle il dışına çıkmak için hazırlık yapan aile, yangın haberini alınca olay yerine koştu. Gördüğü manzara karşısında olduğu yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Esentepe 2850 Sokak’ta 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada tam kapanma nedeniyle İstanbul dışına çıkmak için hazırlık yapan aile üyeleri yangın haberini dışarıda alınca olay yerine koştu. Gördükleri manzara karşısında oldukları yere yığılan kadın ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Onları çevredeki vatandaşlar teselli etti.

Binaya girmek isteyen yaşlı bir kadın ise, ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yanan daire kullanılamaz hale geldi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dursun Gürlek: “Hayat Allah’ın insanlara tövbe...
Dursun Gürlek: “Hayat Allah’ın insanlara tövbe...
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841