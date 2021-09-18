Evlilik yıldönümlerini kutlamaya giderken kazada hayatlarını kaybettiler

Pendik’te sabah saatlerinde içinde bulundukları aracın kaza yapmasıyla hayatını kaybeden ve 2 çocukları da ağır yaralanan Rıdvan ve Güler Ergül çifti son yolcuğuna uğurlandı. Ergül çiftinin evlilik yıldönümlerini kutlamak için şehir dışına gittikleri öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili konuşan aile yakını Nuri Kırık ise “Bu acıyı nasıl tarif ederim bilemiyorum. Çocuklarını alıp Sapanca tarafında evlilik yıldönümü kutlamak için yola çıkıyorlar. Kaza tek taraflıymış görüntülerden öyle anlıyoruz. Kaza yapıyorlar. Kendisi ve eşi vefat ediyor. Yanılmıyorsam 2 çocukları var. Kızların birisi yoğun bakımda bir tanesi de normal serviste durumu iyi. Allah annesi babasına sabırlar versin. Rıdvan babasının yanında çalışıyordu. Çok efendi saygılı cana yakındı, eşi de öyleydi” dedi.