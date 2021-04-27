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Eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ’lı tutuklandı

İstanbul’da eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı.

Eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ’lı tutuklandı
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İstanbul’da eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Bakanlığınca yürütülen ortak operasyonda, DEAŞ mensubu 14 kişi yakalanmış, sansasyonel eylem hazırlığındaki hücre çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonunda 11 şüpheli ülkelerine gönderilmek üzere serbest bırakıldı. A.M., G.M. ve N.M.S. isimli Afganistan, Rusya ve Özbekistan uyruklu 3 hücre üyesi bu sabah adliyeye sevk edildi. Eylem planı yapan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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