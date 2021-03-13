Eyüp Sultan’da banka soyan şahıs Ağrı’da yakalandı

Eyüp Sultan’da bir banka şubesine müşteri kılığında gelen ve güvenlik görevlisini bıçakladıktan sonra 90 bin lira para alıp kaçan şüpheli, Ağrı’da yakalandı.

Olay, 11 Mart Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Eyüp Sultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren M.A.(34), bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkmıştı Saldırgan daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak etkisiz hale getirmiş ve 90 bin lira alarak kaçmıştı. Güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığının öğrenildiği olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda, kaçan şüphelinin Ağrı’ya gittiği tespit edildi. Şahıs, kurulan özel ekip tarafından Ağrı’da yakalandı. Ekiplerce, şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira para ele geçirilirken, şahsın yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği öğrenildi.

Öte yandan, şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.