banner4556

Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

banner4336

Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
banner4583

Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kuyumcumun dalgınlığından yaralanan hırsız kaşla...
Kuyumcumun dalgınlığından yaralanan hırsız kaşla...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321