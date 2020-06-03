Eyüpsultan’da 1 milyon adet sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere üretilen yaklaşık 1 milyon adet sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Eyüpsultan’da ünlü markaların adıyla üretilen sahte parfümlerin Rusya başta olmak üzere yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda insan sağlığını tehlikeye atan sahte parfümlerin üretimiyle ilişkili 1 kişi gözaltına alındı. İmalathanedeki 1 milyon adet sahte parfüm ve 1 ton etil alkol ve kimyevi maddeye polis ekiplerince el konuldu.