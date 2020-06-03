Eyüpsultan’da 1 milyon adet sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere üretilen yaklaşık 1 milyon adet sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Eyüpsultan ilçesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezine operasyon düzenlendi. Yapılan ihbar üzerine bir aylık çalışma sonucu düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon adet sahte parfüm, çok sayıda boş şişe, parfüm yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ve kimyevi madde ile imalat malzemeleri ele geçirildi.

Eyüpsultan’da ünlü markaların adıyla üretilen sahte parfümlerin Rusya başta olmak üzere yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda insan sağlığını tehlikeye atan sahte parfümlerin üretimiyle ilişkili 1 kişi gözaltına alındı. İmalathanedeki 1 milyon adet sahte parfüm ve 1 ton etil alkol ve kimyevi maddeye polis ekiplerince el konuldu.