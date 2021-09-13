Eyüpsultan’da 2 katlı bina alev alev yandı

Eyüpsultan’da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eyüpsultan’da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.
Eyüpsultan’da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.