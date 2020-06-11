Eyüpsultan’da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Eyüpsultan’da park içerisinde bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 21 yaşında olduğu öğrenilen gencin ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayatını kaybeden gencin isminin Oğuzhan Yıldız(21), olduğu ve ceza evinden yeni çıkmış olduğu öğrenildi. Olayı duyan babası ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, Oğuzhan Yıldız’ın cenazesini arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, cinayet sonrası olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.