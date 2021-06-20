Eyüpsultan’da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı

Eyüpsultan’da iki katlı bir evin ikinci katında açık unutulan tüp parladı. Tüp parlaması sonucu evde bulunan hamile kadın yaralandı.
Olay sonrası komşu Ahmet Bakır, “Akşam tüpü açık bırakmışlar sonra da gaz sıkışması oldu. Tüpü de dün yeni değişmişler. Herhalde tüpü tam sıkamamışlar. Sabaha kadar gaz sızıntısı olmuş. Sabah kahvaltı için mutfağa girdikleri esnada ateş yakıyorlar ve gaz sıkışması sonrası parlama meydana geldi. İçeride 2 aile yaşıyor. 7 aylık hamile olan kadın yaralı. Hastaneye götürdüler. Ufak tefek yaralanmalar olmuş, sağlık durumu iyi” şeklinde konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.