banner4308

Eyüpsultan’da balıkçı deposunda yangın çıktı

Eyüpsultan’da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Eyüpsultan’da balıkçı deposunda yangın çıktı
banner3909
banner4318

Eyüpsultan’da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangında müdahale ediyor. Alev alev yanan depo havadan görüntü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841