Eyüpsultan’da elektrik hattındaki patlamada demir kapak metrelerce havaya uçtu

Eyüpsultan’da elektrik hatlarının geçtiği kablo hattında yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama esnasında kanal üzerindeki demir kapak metrelerce havaya yükselerek park halindeki bir otomobilin üzerine düşerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden geçen elektrik kablo hatlarının olduğu kanalda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan demir kapak metrelerce havaya uçtuktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Araç zarar görürken, patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde elektrik kablo hattındaki yüksek basınç nedeniyle patlamanın gerçekleştiği öğrenildi.

“Kapak oynadı, takip ettim ama yapacak bir şey yoktu”

Olayı anlatan Ferhat Aydın, “Ben gece saat 02.00 gibi hale gidiyordum. Hale giderken arabanın yanına geldim. Yeraltında gürültü sesleri duydum. Nerden geliyor diye sağa sola baktım. Kanallar altından demir kapaklar oynadı. Bende ne oluyor acaba diye korktum. Biraz bakayım diye etrafa baktığım esnada demir kapak yukarıya doğru fırlayarak aracın üzerine düştü. Diğer demir kapak da bir oynama yaptı. Ben geriden takip ettim ama yapacak bir şey yoktu. Hemen polisi aradım itfaiye ve doğalgaz ekipleri geldi. Komşumuzun aracı demir yukarı fırladığından dolayı zarar gördü. Neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. Arkadaşlar inceleyip elektrik sıkıntısı olduğunu söylediler” dedi.

Demir kapağın metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Eyüpsultan’ta gece saatlerinde meydana gelen ve elektrik kablo hatlarının olduğu kanalda yüksek basınç nedeniyle oluşan patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, demir kapak yerden metrelerce havaya yükseldikten sonra aracın üzerine düştüğü görülüyor.

Patlama sonrası can kaybı yaşanmazken, demir kapağın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.