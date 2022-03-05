Eyüpsultan’da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişimi kamerada

Eyüpsultan Göktürk’te bulunan bir siteye izinsiz giren kişi, güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, sitenin içine izinsiz giren bir kişi güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan kişiyle güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan olmadı. Olay anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.