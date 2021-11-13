Eyüpsultan’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu

Eyüpsultan’da D-100 karayolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi. Trafiğin ilerlemediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Eyüpsultan’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu
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Eyüpsultan’da D-100 karayolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi. Trafiğin ilerlemediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Eyüpsultan’da D-100 karayolunun bağlantı noktasında sabah saatlerinde bir İETT otobüsü arızalandı. Yol ortasında arızalanan İETT otobüsü, trafiği kilitledi. Trafik nedeniyle, sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, arıza yapan İETT otobüsünün yolun ortasında beklediği, sürücülerin ise durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

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