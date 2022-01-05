Eyüpsultan’da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu

Eyüpsultan’da seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolcuların indiği otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son zamanlarda yaşanılan arızalar ile sıkça gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz’da Abdülhamit Han Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Arızanın akşam mesai çıkış saatine denk gelmesiyle, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre cadde üzerinde duran otobüsteki yolcular daha sonra otobüsten indirildi.

Cadde üzerinde oluşan trafik ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.